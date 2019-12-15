В Сирию за сутки вернулись более 900 беженцев

15 декабря 2019 12:42 (UTC+04:00)

Более 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 927 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 398 человек (женщин – 120, детей – 203), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 529 человек (женщин – 159, детей – 270)", - говорится в тексте бюллетеня.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Земрин (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск).

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вернулись четыре беженца. За сутки специалисты разминировали 2,4 гектара территории, обнаружено и уничтожено 45 взрывоопасных предметов (ВОП).

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