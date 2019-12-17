Saudi Arabian Airlines прекратит полеты над Оманским заливом и Ормузским проливом

17 декабря 2019 05:15 (UTC+04:00)

Саудовская авиакомпания Saudi Arabian Airlines в целях безопасности прекратит полеты в контролируемом Ираном воздушном пространстве над Ормузским проливом и Оманским заливом. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al-Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника телеканала, принятые меры не приведут к отмене рейсов. Те авиамаршруты, которые проходили над воздушным пространством Ирана, будут скорректированы.

В четверг Федеральное управление гражданской авиации США распространило свои рекомендации по обеспечению безопасности полетов в регионе после поступления сообщений о том, что над Ираном был сбит американский разведывательный беспилотник Global Hawk. В управлении подчеркнули, что "ближайший гражданский самолет находился в пределах 45 морских миль" от места поражения дрона, и выразили обеспокоенность в связи с растущим уровнем напряженности в регионе.

Ранее американская United Airlines уже приостановила полеты между Ньюарком (штат Нью-Джерси, США) и индийским городом Мумбаи через воздушное пространство Ирана. Ее примеру последовали несколько других крупных европейских и азиатских авиакомпаний, в том числе итальянская Alitalia и британская British Airways.

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