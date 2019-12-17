Сирийская армия отразила несколько атак боевиков в Идлибе и Алеппо

17 декабря 2019 23:15 (UTC+04:00)

Сирийская армия в первой половине дня во вторник отразила несколько атак боевиков различных группировок в провинциях Идлиб и Алеппо. В ходе боев погибли трое военнослужащих, 25 получили ранения, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С 05:00 до 12:45 17 декабря боевики группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Сирийская национальная армия" предприняли несколько атак на позиции вооруженных сил Сирийской Арабской Республики в районе населенного пункта Мешерфа провинции Идлиб. В нападениях участвовали два танка и три боевые машины пехоты <...> Все атаки боевиков отбиты. В ходе их отражения погибли три и ранены 20 сирийских военнослужащих", - сказал он на брифинге, отметив, что во время боя были уничтожены две БМП и один танк террористов.

Около 07:45 не менее 30 боевиков на пяти внедорожниках с пулеметами с территории Идлибской зоны деэскалации атаковали позиции правительственных войск около населенного пункта Мелькия провинции Алеппо. Попытка прорыва боевиков была пресечена, получили ранения пятеро военнослужащих, рассказал Боренков. Три автомобиля нападавших уничтожены.

Кроме того, генерал заявил, что главари вооруженных группировок планируют новые нападения на позиции сирийской армии.

"Российскими средствами разведки выявлена переброска около 300 членов формирований "Сирийской национальной армии", 20 пикапов с крупнокалиберными орудиями и семь единиц бронетехники из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации", - сказал он.

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