В Саудовской Аравии обрушилось ограждение университета

18 декабря 2019 09:40 (UTC+04:00)

Два человека погибли и еще 13 пострадали в результате обрушения ограждения вокруг университета Аль-Маарифа в западном пригороде саудовской столицы Эр-Рияде - Ад-Дария. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил саудовский новостной портал "Аджиль".

Инцидент случился во вторник.

"Два человека погибли, 13 пострадали в результате частичного обрушения каменного ограждения вокруг здания университета, десять человек сумели покинуть здание университета целыми и невредимыми", - передал портал сообщение службы гражданской обороны.

Он разместил фотографии, на которых видно частично упавший на парковочные места возле здания университета высокий забор, из-под завалов которого эвакуируют людей.

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