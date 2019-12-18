В Сирию за сутки вернулись почти 780 беженцев из Иордании и Ливана

18 декабря 2019 21:20 (UTC+04:00)

Почти 320 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 460 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 777 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 318 человек (женщин – 95, детей – 162), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 459 человек (женщин – 138, детей – 234)", - говорится в сообщении.

Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,2 гектара территории, обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.

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