В Идлибе 17 сирийских военных погибли при отражении атаки боевиков

Семнадцать сирийских военных погибли, отражая атаки боевиков в провинции Идлиб, еще 42 получили ранения, уничтожены и ранены до 200 террористов, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, вечером в четверг боевики пытались прорваться в направлении населенных пунктов Синджар и Абу-Дали провинции Идлиб. Обе атаки были отражены.

"В ходе отражения атак террористов погибло 17 военнослужащих вооруженных сил САР, 42 получили ранения. Потери боевиков террористических группировок составили до 200 человек убитыми и ранеными", - заявил Боренков.

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