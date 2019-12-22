Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах

22 декабря 2019 22:36 (UTC+04:00)

Сирийская армия установила контроль над стратегически важным поселением ат-Тах в провинции Идлиб, заявил РИА Новости сирийский военный источник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.

Он подчеркнул, что освобожденный населенный пункт представлял собой один из важнейших оплотов террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб.

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