В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны

23 декабря 2019 03:57 (UTC+04:00)

Бывший начальник генерального штаба армии Египта Сами Анан, задержанный в 2018 году, освобожден, сообщило египетское издание Youm7 со ссылкой на представителей семьи военного, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации издания, "Анан находится в настоящее время с семьей".

Экс-глава генштаба Египта Сами Анан был задержан год назад спустя несколько дней после объявления о намерении выставить свою кандидатуру на пост президента страны.

Военная прокуратура заявила тогда, что статус военнослужащего лишает его возможности выдвижения своей кандидатуры и участия в выборах.

Сами Анан является выпускником военных вузов Франции и Египта. В 2012 году он возглавил войска ПВО, а в 2005 году экс-президент Хосни Мубарак назначил его начальником генштаба. В 2012 году он был уволен с этого поста президентом-исламистом Мухаммедом Мурси и назначен советником главы государства.

Президентские выборы в Египте состоялись в марте 2018 года. Безоговорочную победу на выборах одержал действующий президент Абдель Фаттах ас-Сиси.

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