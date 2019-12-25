Египет планирует сменить имидж дешевого пляжного направления

25 декабря 2019 15:06 (UTC+04:00)

В Египте реформировано министерство туризма, ведомство объединили с министерством древностей, как это было более 50 лет назад. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает АТОР.

Возглавил новую структуру, которая называется министерство древностей и туризма, Халед аль-Анани, который ранее был ответственным за исторические артефакты.

Согласно официальным комментариям египетской стороны, изменения связаны с реализацией "крупных археологических проектов, поддерживаемых государством, таких как Великий Египетский музей".

Аль-Анани курировал его создание, составляя коллекцию. Кроме того, министр является автором проекта по преобразованию зоны вокруг пирамид на плато Гиза.

Именно культурный туризм в расчете на визитеров из Китая, Японии, США и других стран мира обещает Египту больший доход, нежели пляжные туры. Как считают наблюдатели, стране так и не удалось избавиться от статуса "дешевого пляжного направления". Поэтому необходимо продвигать "традиционные бренды" (пирамиды Гиза, Сфинкс, древние храмы в Луксоре и т.д.) в связке с Великим Египетским музеем.

"Египет богат разнообразными туристическими продуктами, такими как пляжи и памятники, но то, что отличает Египет от других стран, это именно памятники", – говорится в заявлении египетского кабмина.

Рания Машат, которая руководила египетским туризмом последние два года, заняла пост министра по делам международного сотрудничества.

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