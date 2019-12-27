В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

27 декабря 2019 23:56 (UTC+04:00)

Несколько ракет были выпущены в пятницу по военной базе рядом с городом Киркук на севере Ирака, где размещается контингент США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на иракскую армию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, помимо американских и иракских военнослужащих на базе находились подразделения полиции и антитеррористических служб. Как отмечает Reuters, официальные источники не сообщали о пострадавших. При этом телеканал Sky News Arabia со ссылкой на очевидцев информировал, что один полицейский получил ранения.

Как передает Reuters, неподалеку от базы была обнаружена пусковая установка, из которой, предположительно, могли быть выпущены ракеты.

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