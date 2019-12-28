В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком

Туристический автобус, в котором находились граждане Индии, Малайзии и Китая, столкнулся с грузовиком на трассе в районе Айн-эс-Сохна на Красном море в Египте.

Как сообщает новостной сайт "Сада аль-Баляд", погибли шесть человек, включая трех иностранцев, 24 человека пострадали, включая 20 туристов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что причиной ДТП стал взрыв шины грузовика, в результате чего произошло столкновение с автобусом.

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