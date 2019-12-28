Абдельазиз Джеррад назначен новым премьер-министром Алжира

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун назначил в субботу премьер-министром страны 65-летнего Абдельазиза Джеррада, которому поручено сформировать правительство. Об этом сообщает государственное телевидение республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Джеррад родился в 1954 году в городе Хеншела (северо-восток страны). Учился на факультете политических наук в Алжире и в университете в Нантере (пригород Парижа). Новый алжирский премьер является профессором международных отношений.

Он сменил на посту премьер-министра Сабри Букадума, который 19 декабря был назначен временным исполняющим обязанности главы правительства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.