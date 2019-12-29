В Египте сложили портрет Тутанхамона из 7260 стаканчиков и вошли в Книгу рекордов Гиннесса

Самый большой портрет фараона Тутанхамона был сложен в субботу перед строящимся комплексом Большого египетского музея у пирамид Гизы в Каире. Для его создания было использовано 7260 бумажных стаканчиков для кофе. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие проводилось под эгидой Министерства туризма и древностей Египта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно задумке, рельефность и точность изображения лица древнеегипетского царя была достигнута за счет заполнения кофе лишь определенного количества стаканчиков. При этом, теневые оттенки удалось создать при помощи варьирования стаканов белого и серого цветов.

В создании мозаики приняли участие представители египетской молодежи. Площадь портрета, повторяющего всемирно известную золотую маску Тутанхамона, найденную Говардом Картером в 1922 году в гробнице в Луксоре, составляет 60 кв. м. Таким образом, египтяне побили мировой рекорд 2012 года, установленный в США аналогичной мозаикой из кофейных чашек с портретом Элвиса Пресли, которую сложили из 5642 стаканчиков на площади в 37,24 кв. м.

Большой Египетский музей, призванный стать гордостью страны и крупнейшей сокровищницей древних артефактов, возводится на плато Гиза у Великих пирамид с 2006 года. Его открытие запланировано на конец 2020 года. К настоящему моменту строительные работы завершены на 95%. Общая площадь музейного комплекса составит порядка 500 тыс. кв. м. Как ожидается, в нем будет выставлено более 100 тыс. древнеегипетских памятников, в том числе 3500 экспонатов - из коллекции фараона Тутанхамона, включая ранее никогда не выставлявшиеся артефакты.

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