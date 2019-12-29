В Египте сложили портрет Тутанхамона из 7260 стаканчиков и вошли в Книгу рекордов Гиннесса

29 декабря 2019 10:48 (UTC+04:00)

Самый большой портрет фараона Тутанхамона был сложен в субботу перед строящимся комплексом Большого египетского музея у пирамид Гизы в Каире. Для его создания было использовано 7260 бумажных стаканчиков для кофе. Рекорд зафиксировали представители Книги рекордов Гиннесса. Мероприятие проводилось под эгидой Министерства туризма и древностей Египта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно задумке, рельефность и точность изображения лица древнеегипетского царя была достигнута за счет заполнения кофе лишь определенного количества стаканчиков. При этом, теневые оттенки удалось создать при помощи варьирования стаканов белого и серого цветов.

В создании мозаики приняли участие представители египетской молодежи. Площадь портрета, повторяющего всемирно известную золотую маску Тутанхамона, найденную Говардом Картером в 1922 году в гробнице в Луксоре, составляет 60 кв. м. Таким образом, египтяне побили мировой рекорд 2012 года, установленный в США аналогичной мозаикой из кофейных чашек с портретом Элвиса Пресли, которую сложили из 5642 стаканчиков на площади в 37,24 кв. м.

Большой Египетский музей, призванный стать гордостью страны и крупнейшей сокровищницей древних артефактов, возводится на плато Гиза у Великих пирамид с 2006 года. Его открытие запланировано на конец 2020 года. К настоящему моменту строительные работы завершены на 95%. Общая площадь музейного комплекса составит порядка 500 тыс. кв. м. Как ожидается, в нем будет выставлено более 100 тыс. древнеегипетских памятников, в том числе 3500 экспонатов - из коллекции фараона Тутанхамона, включая ранее никогда не выставлявшиеся артефакты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Египте более двадцати человек погибли в ДТП
Другие страны 28 декабря 23:43
В Египте автобус с туристами столкнулся с грузовиком
Арабские страны 28 декабря 16:32
Египет планирует сменить имидж дешевого пляжного направления
Арабские страны 25 декабря 15:06
В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны
Арабские страны 23 декабря 03:57
В Египте 12 человек погибли в ДТП с грузовиком
Арабские страны 18 декабря 13:28
В Египте планируется в десять раз увеличить вложения в турсектор
Арабские страны 16 декабря 13:16
Лента новостей
В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
Политика 12:15
Успешно завершен научно-исследовательский проект, совместно реализуемый Бакинской Высшей Школой Нефти и южнокорейской компанией (ФОТО)
Общество 12:12
TOGG – мечта Эрбакана, мужество Эрдогана
Турция 12:07
В этом году отремонтировано более 200 бакинских школ
Общество 11:55
Полиция Нью-Йорка задержала нападавшего с ножом у синагоги
США 11:49
Ограничивается движение транспорта на одной из улиц Баку
Общество 11:40
Ряд полномочий Тарифного совета передан Кабмину Азербайджана
Экономика 11:28
В Кабмине Азербайджана новое назначение
Политика 11:28
Президент Израиля осудил нападение у синагоги в США, призвав бороться с антисемитизмом
Израиль 11:26