Жертвами взрыва на военном параде в Йемене стали девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, 30 получили ранения в результате взрыва на военном параде в городе Эд-Далиа в Йемене. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ранее источник в провинции Эд-Далиа сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал начиненный взрывчаткой беспилотник. По его словам, он взорвался над трибуной, где проходил военный парад на стадионе ас-Сумуд в городе эд-Далиа.

По данным телеканала, в результате взрыва девять человек погибли, 30 ранены.

В свою очередь, силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся Переходному совету Южного Йемена, обвинили во взрыве йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситов).

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