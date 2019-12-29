ВВС ливийской армии нанесли удары по единственному гражданскому аэропорту Триполи

29 декабря 2019 21:21 (UTC+04:00)

Боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла в воскресенье удары по единственному действующему в столице Ливии международному аэропорту Митига. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О последствиях налета информации пока не поступало.

Ранее ВВС Хафтара уже бомбили воздушную гавань, заявляя, что на ее территории находится штаб управления поставляемыми столичному Правительству национального согласия (ПНС премьера Фаиза Сараджа) беспилотниками, которые используются для атак на армейские формирования.

После одного из таких ударов в сентябре она полностью приостановила работу, возобновив ее только 12 декабря.

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