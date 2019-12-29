СМИ: десятки иракских ополченцев погибли при атаке у границы с Сирией

29 декабря 2019 23:21 (UTC+04:00)

Десятки бойцов народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" погибли, еще десятки получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами баз военного формирования, об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, беспилотники атаковали базы иракской группировки "Хезболла", входящей в "аль-Хашд аш-Шааби".

Согласно заявлению шиитского народного ополчения, БПЛА принадлежат армии США.
Днем ранее СМИ сообщали о том, что госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Ирак с необъявленным визитом. По их данным, глава государственного департамента США побывал на американской военной базе Айн-аль-Асад, расположенной в провинции Анбар.

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