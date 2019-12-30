Иракское ополчение заявило о гибели 19 человек при ударах США

30 декабря 2019 02:32 (UTC+04:00)

В результате ударов США в Ираке погибли по меньшей 19 человек, 35 получили ранения, сообщает народное ополчение "Аль-Хашд аш-Шааби", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В заявлении уточняется, что были атакованы позиции 35-й и 36-й бригад.

Ранее командование "Аль-Хашд аш-Шааби" заявило, что десятки бойцов движения погибли и еще десятки получили ранения при обстреле беспилотниками США баз военного формирования.

Позже помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболла" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлы" по иракским базам".

В Пентагоне отметили, что удары нацелены на то, чтобы понизить возможности группировки проводить "атаки в будущем" против сил коалиции.

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