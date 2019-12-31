Посол США в Багдаде будет вызван в МИД в связи с американскими ударами в Ираке

31 декабря 2019 01:56 (UTC+04:00)

МИД Ирака намерен вызвать для беседы посла США в Багдаде и указать ему на недопустимость ударов, подобных тем, которые были совершены против одного из подразделений шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби" на территории страны. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении ведомства арабской республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"МИД решительно осуждает бомбардировку штаб-квартиры одной из входящих в "Аль-Хашд аш-Шааби" бригад американскими войсками, считая ее грубым нарушением суверенитета Ирака, порицаемым актом, который идет вразрез со всеми принципами и законами, регулирующими отношения между государствами", - указали в ведомстве. В нем также подчеркнули, что эти военизированные отряды шиитского ополчения являются "иракской национальной силой", которая оказала "эффективное влияние на оборону Ирака и его единство, самоотверженно и с доблестью боролась" с террористической группировкой "Исламское государство", "остановила ее экспансию и защитила страну от этого зла". "Она входит в структуру иракских вооруженных сил, подчиняясь приказам главнокомандующего", - отмечается в коммюнике.

"Ирак - независимая страна, а ее внутренняя безопасность является наивысшим приоритетом, поэтому мы не позволим, чтобы она превратилась в поле битвы, перевалочный пункт для нападений или плацдарм, который можно использовать для нанесения вреда соседним странам, - подчеркнули в МИД. - Американский посол в Багдаде будет вызван в МИД, где до его сведения доведут все вышесказанное". Кроме того, сообщили в министерстве, власти в Багдаде намерены начать консультации с европейскими партнерами по международной коалиции, чтобы "выработать единую позицию относительно рабочих механизмов и будущего присутствия коалиционных сил в Ираке".

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