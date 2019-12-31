Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака

Участники протестной акции, которая проходит возле здания посольства Соединенных Штатов в Багдаде, требуют закрытия американской дипмиссии в Ираке и вывода из страны войск США. Как сообщил во вторник с места событий телеканал Al Mayadeen, сотни сторонников иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" проникли на территорию посольского комплекса. Ранее им удалось поджечь основные вороты и внешнюю стену, окружающую дипмиссию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Охрана посольства и полицейские формирования по борьбе с беспорядками применили против демонстрантов гранаты со слезоточивым газом и сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. В результате пострадали около 20 человек. Однако сторонники "Аль-Хашд аш-Шааби" не собираются расходиться и разбивают палаточный лагерь на территории правительственной "зеленой зоны" в центре Багдада.

Демонстранты непрерывно скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги. Они размахивают флагами шиитских группировок, входящих в "Аль-Хашд аш-Шааби".

"Акции протеста будут продолжаться до тех пор, пока иракский парламент не примет решение о высылке дипломатов США и прекращении американского военного присутствия", - процитировал телеканал заявление командира "Аль-Хашд аш-Шааби" Фалеха аль-Файяда.

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