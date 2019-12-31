Помпео провел переговоры с иракскими властями

31 декабря 2019 19:37 (UTC+04:00)

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил во вторник по телефону недавние удары по территории Ирака с его премьер-министром Адель Абд аль-Махди и президентом Бархамом Салехом, говорится в сообщении официального представителя госдепартамента США Морган Ортагус, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Госсекретарь разъяснил, что Соединённые Штаты будут защищать и оборонять своих людей, которые находятся там для поддержки суверенного и независимого Ирака. Абдул-Махди и Салех оба заверили госсекретаря, что они серьезно относятся к своей обязанности обеспечивать безопасность личного состава и собственности США и гарантируют это", - сказано в документе.

В минувшее воскресенье США нанесли удары по пяти объектам движения "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. По сообщению Пентагона, эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. По информации командования "Аль-Хашд аш-Шааби", 25 бойцов движения погибли и 51 получили ранения при обстреле беспилотными летательными аппаратами США баз военного формирования.

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