Посольство США в Багдаде остановило свою работу

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Багдаде заявило, что все публичные консульские операции приостановлены. Днем ранее, якобы поддерживаемые Ираном ополченцы и их сторонники штурмовали его внешний периметр, поджигая камни, бросая камни и разбивая камеры наблюдения, передает Trend.

«Из-за нападений боевиков на территорию посольства США все общественные консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления. Все будущие встречи отменяются. Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству », - говорится в сообщении посольства.

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