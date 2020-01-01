Премьер Туниса представил президенту состав нового правительства

1 января 2020 21:48 (UTC+04:00)

Премьер-министр Туниса Аль-Хабиб аль-Джамали представил в среду президенту страны Каису Саиду состав будущего кабинета министров, сообщает тунисский новостной портал "Ан-Нашра", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается также, что глава Туниса, согласно процедуре, теперь обратится в парламент для проведения заседания с целью выразить поддержку правительству Аль-Хабиба аль-Джамали.

Ожидается, что позднее в среду премьер-министр Туниса обнародует состав своего кабинета.

В середине октября прошлого года новым президентом Туниса был избран Каис Саид. Досрочные президентские выборы в Тунисе были назначены после смерти 25 июля 92-летнего президента Аль-Баджи Гаида ас-Себси. В ноябре Саид поручил Аль-Хабибу аль-Джамали сформировать новое правительство. Аль-Джамали заявлял, что приоритетами работы его кабинета будут экономические реформы и борьба с коррупцией по всей стране.

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