В Бейруте заявили, что власти Ливана не знали о планах Карлоса Гона приехать в страну

Ливанские власти не имеют отношения к прибытию в Ливан из Японии бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлоса Гона, который находился под домашним арестом. Об этом заявил ливанский государственный министр по делам президента Салим Джрейсати в опубликованном в среду интервью журналистам американской газеты The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой РИА Новости.

"Ливанское правительство не имеет никакого отношения к его побегу, - сказал Джрейсати. - Мы ничего не знали об обстоятельствах его отъезда". Госминистр уточнил, что ливанские власти ожидают от Японии передачи информации, касающейся Гона. Джрейсати сообщил, что ранее правительство Ливана не раз направляло японским официальным лицам запросы об экстрадиции Гона, однако не получало ответа. Издание отмечает, что ливанские власти ранее выражали готовность предъявить Гону обвинения в коррупции. Как пояснил Джрейсати, это может произойти только после передачи японской стороной запрошенной информации.

По словам источников издания, побег предпринимателя из Японии готовился в течение нескольких месяцев. Он якобы находился на борту частного самолета, который сначала прибыл из Японии в Турцию, а потом проследовал в Ливан. По сведениям издания, Гон рассчитывает, что в Ливане суд над ним может быть более справедливым, чем в Японии.

Как сообщили источники газеты, предприниматель был крайне недоволен тем, что в Японии суд ограничил его возможность контактировать с супругой. Бизнесмен опасался, что судебный процесс по его делу может затянуться на несколько лет. "Он не мог видеться с женой. Ему не говорили, когда начнется суд, - сказал один из источников издания. - Это было унизительно. Это была моральная пытка".

По сведениям газеты, Гон живет сейчас в Ливане вместе с супругой в доме, где установлены камеры наружного видеонаблюдения. Он якобы опасается, что его могут попытаться похитить и вернуть в Японию.

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