МИД Египта призвал остановить эскалацию ситуации в Ираке

Стремительное развитие событий в Ираке чревато новой эскалацией, которую необходимо предотвратить. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Египта.

В ночь на пятницу в районе международного аэропорта Багдада в результате удара беспилотника погиб один из наиболее влиятельных иранских деятелей - командующий элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

"МИД Египта с тревогой наблюдает за стремительным развитием событий в Ираке, которое предвещает нежелательную эскалацию. В этой связи Египет призывает к нормализации ситуации и недопущению новой эскалации", - говорится в сообщении.

По мнению Каира, для разрядки ситуации необходимо незамедлительно прекратить все виды иностранного вмешательства во внутренние дела арабских государств. Такое вмешательство способствует расколу и напряженности в арабских странах, отметили в египетском внешнеполитическом ведомстве.

Пентагон подтвердил, что операцию против иранского генерала провели США. Среди погибших в этой операции значатся также советник Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его смерть.

Кроме того, США ранее нанесли удар по объектам шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах" в Ираке и Сирии. В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты в ответ на атаки движения на иракскую базу вблизи Киркука, где погиб гражданин США и были ранены четыре американских военных. Сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки в Багдаде начались акции протеста у посольства США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.