Новое правительство Ливана будет сформировано на будущей неделе

Президент Ливана Мишель Аун заверил в пятницу сограждан, что процесс формирования нового правительства республики будет завершен на будущей неделе. Соответствующее заявление Ауна приводит национальное агентство Al Wataniya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Кабинет будет состоять из опытных экспертов, которые, я надеюсь, вернут доверие к государству у населения и международных спонсоров", - сказал Аун. Как подчеркнул президент, состав кабинета будет полностью обновлен. По его словам, правительство "сразу приступит к плану реформ, который предусматривает диверсификацию экономики и развитие производственного сектора, что позволит создать новые рабочие места и ослабить зависимость страны от импорта". Правительство Ливана рассчитывает на получение от стран-доноров $12 млрд в качестве финансовой помощи для осуществления крупных инфраструктурных проектов.

Массовые протесты продолжаются в Ливане с 17 октября 2019 года и парализовали экономическую жизнь страны. Президент Ливана поручил 19 декабря сформировать новое правительство суннитскому политику Хасану Диабу. Новый премьер в ответ на требования участников протестного движения намерен включить в него независимых технократов, не связанных с политическими партиями, которые не занимали государственных должностей и не входили в состав депутатского корпуса.

Новостной портал Naharnet сообщил, что в состав кабинета Диаба войдут 18 министров, соответственно по девять представителей от христианских и мусульманских общин. Как ожидается, главой МИД станет Демианос Каттар, министром финансов - Гази Вазни, главой МВД - отставной адмирал Хосни Дагер.

Согласно конфессиональному устройству Ливана, президент республики выдвигается из общины христиан-маронитов; пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.

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