Бахрейнская Gulf Air приостановила полеты в Багдад и Эн-Наджаф

3 января 2020 23:31 (UTC+04:00)

Крупнейшая авиакомпания Бахрейна Gulf Air приостановила полеты в Багдад и город Эн-Наджаф после американских ударов. Об этом сообщает в пятницу телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Gulf Air приостанавливает все рейсы в Багдад и Эн-Наджаф, а также обратно", - отмечается в заявлении авиаперевозчика.

Ранее аналогичные меры были приняты авиакомпанией Royal Jordanian Airlines ("Королевские иорданские авиалинии"). Как указывалось в ее заявлении, "решение приостановить рейсы между Амманом и Багдадом принято до дальнейшего уведомления в свете нестабильной ситуации с безопасностью".

Между тем, в компании указали, что полеты в остальные иракские города, в том числе Басру, Эрбиль, Эн-Наджаф и Сулейманию, осуществляются в обычном режиме, "в соответствии с заявленным расписанием".

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