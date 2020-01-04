В МИД Иордании прокомментировали убийство иранского генерала Сулеймани

Амман призывает приложить все усилия для сдерживания роста напряженности на Ближнем востоке в связи с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, последствия эскалации конфликта предсказать невозможно. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил официальный представитель МИД Иордании Зейфаллах Фаиз.

"Необходимо приложить все возможные усилия для сдерживания кризиса и остановки эскалации (конфликта), последствия которого масштабные и непредсказуемые", - написано в полученной РИА Новости копии заявления МИД королевства, в котором приводятся слова Фаиза.

В документе отмечено, что Амман с большой тревогой следит за развивающимися событиями в Ираке и выступает за необходимость объединения усилий для обеспечения безопасности и стабильности в Ираке.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул "необходимость спасти регион от развития новых кризисов путем политического решения вопросов, основываясь на региональных отношениях, созданных на соседской поддержке и невмешательстве во внутренние дела".

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