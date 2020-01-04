В Багдаде нанесли новый авиаудар по колонне шиитского ополчения

4 января 2020 03:44 (UTC+04:00)

Колонна машин, в которой ехали представители шиитского ополчения, атакована с воздуха на севере Багдада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает иракский телеканал Сумария.

По информации телеканала, авиаудар был нанесен после полуночи в районе Таджи на севере Багдада. В автомобилях, предположительно, находились члены шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашед Аш-Шааби".

Как сообщил источник РИА Новости в службе безопасности, в результате погибли пять человек, их имена на данный момент не установлены.

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