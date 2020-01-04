Иракская армия опровергла данные об авиаударе к северу от Багдада

Иракская армия опровергла в субботу факт нанесения какого-либо авиаудара в районе эль-Таджи к северу от Багдада. Об этом сообщил арабский спутниковый телеканал Sky News Arabia, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу иракский телеканал Сумария сообщил, что колонна машин, в которой, предположительно, ехали представители шиитского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби", была атакована с воздуха в районе Таджи севернее Багдада.

"Иракская армия отрицает факт авиаудара в эль-Таджи севернее Багдада", - говорится в сообщении телеканала.

Международная коалиция во главе с США в субботу также опровергла информацию, что наносила какие-либо удары по указанному району в последние дни.

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