В Египте на туристическом судне произошел пожар

4 января 2020 20:21 (UTC+04:00)

Пожар произошел на туристическом судне Grand Sun, совершавшем круиз по Нилу, никто не пострадал, сообщило в субботу министерство туризма и по делам памятников древности Египта, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Гражданские службы спасения потушили небольшой пожар, возникший в моторном отсеке туристического судна Grand Sun, совершавшего круиз по Нилу из Асуана в Луксор, серьезных повреждений и пострадавших не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Все пассажиры судна были эвакуированы и размещены на другом круизном лайнере. Всего на судне находились 73 туриста. В качестве компенсации за причинённые неудобства пассажирам судна предоставили бесплатную экскурсию в гробницу Тутанхамона.

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