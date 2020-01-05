Саудовский король обсудил с президентом Ирака ситуацию на Ближнем Востоке

5 января 2020 01:57 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд обсудил в ходе телефонного разговора в субботу с президентом Ирака Бархамом Салехом ситуацию в регионе на фоне последних событий и подтвердил приверженность королевства безопасности и стабильности Ирака. Об этом сообщает Саудовское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, Салех в свою очередь выразил благодарность и признательность саудовскому монарху, высоко оценив заинтересованность королевства в обеспечении безопасности и стабильности Ирака.

Напомним, что третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту погиб руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Отмечается, что целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

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