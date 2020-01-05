В Триполи заявили о десятках погибших при ударе по военному училищу

Военное училище в Триполи подверглось авиаудару, по предварительным данным, погибли 23 курсанта, десятки получили ранения, говорится в сообщении министерства здравоохранения Правительства национального согласия в Facebook, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В то же время телеканал "Аль-Джазира" сообщает о 28 погибших в результате удара.

Училище расположено на юге Триполи в районе "Аль-Хадба аль-Хадра", который находится под контролем правительства национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем.

В пригородах ливийской столицы с 4 апреля прошлого года идут вооруженные столкновения сил маршала Халифы Хафтара с формированиями правительства нацсогласия. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи. Пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национальной армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами.

В начале января правительство Триполи запросило у Турции военную помощь на фоне наступления сил Хафтара на ливийскую столицу. Сообщалось, что речь идет о "воздушной, наземной и морской" военной поддержке для отражения наступления. Парламент Турции 2 января большинством голосов разрешил отправку турецких военных в Ливию.

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