Аравийские монархии призвали все стороны в Ираке к спокойствию

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) призывает все заинтересованные стороны в Ираке сохранять спокойствие и придерживаться диалога. Об этом заявил пятого января генсек сообщества Абдель Латиф бен Рашид аз-Зайяни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Призываем заинтересованные стороны в Ираке успокоиться и отдать предпочтение диалогу, - сказал он. - ССАГПЗ также обращается с призывом к международному сообществу взять на себя ответственность за снижение эскалации в регионе".

Кроме того, генсек организации указал, что аравийские монархии "с большой обеспокоенностью следят за опасным развитием событий в Ираке".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.