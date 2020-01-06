Двое иракских военнослужащих погибли на севере Ирака

6 января 2020 02:13 (UTC+04:00)

Двое иракских военнослужащих погибли в результате нападения боевиков террористической группировки "Исламское государство" на севере Ирака, говорится в заявлении пресс-службы вооруженных сил.

"Двое военных погибли, трое получили ранения в результате столкновения с террористами группировки "ИГ" в районе деревни Телль-Зиаб в центра Дакук провинции Киркук", - отмечается в сообщении.

Пятого января парламент Ирака потребовал вывести иностранные войска, которые вошли в страну для помощи в борьбе с "ИГ".

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