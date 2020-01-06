Италия пообещала поддерживать Ирак в деле урегулирования и в борьбе с терроризмом

6 января 2020 03:40 (UTC+04:00)

Италия будет продолжать оказывать поддержку Ираку в стабилизации ситуации в стране и борьбе с терроризмом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в воскресенье сообщении правительственного дворца Киджи о телефонном разговоре премьер-министра Италии Джузеппе Конте с президентом Ирака Бархамом Салехом.

"Председатель Совмина Джузеппе Конте провел телефонный разговор, в ходе которого подтвердил поддержку Италии, как это было на протяжении предыдущих лет, делу урегулирования и борьбе с терроризмом. Конте выразил обеспокоенность ситуацией и указал на необходимость всех дипломатических усилий для снижения напряженности", - говорится в сообщении.

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