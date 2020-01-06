Франция выступила за продолжение операций антитеррористической коалиции в Ираке

6 января 2020 03:58 (UTC+04:00)

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в телефонном разговоре с иракским премьером Аделем Абдель Махди подчеркнул важность продолжения действий возглавляемой США международной антитеррористической коалиции на территории Ирака. Об этом говорится в коммюнике, обнародованном в воскресенье французским внешнеполитическим ведомством.

"Министр подчеркнул важность продолжения борьбы против террористической группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии в рамках международной коалиции против "ИГ" при полном уважении суверенитета Ирака", - отмечается в сообщении.

В заявлении МИД Франции указывается, что Ле Дриан и премьер-министр Ирака "согласились продолжить диалог по этому вопросу".

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

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