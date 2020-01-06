Армия Хафтара вошла в город Сирт

6 января 2020 20:09 (UTC+04:00)

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, под контроль взят морской порт города, об этом РИА Новости сообщил источник в ЛНА, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным собеседника РИА Новости, ЛНА в первой фазе операции совершила морской десант и захватила порт города.

"(Отряды Халифы Хафтара) также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города", - сообщил информированный источник, близкий к командованию ЛНА.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

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