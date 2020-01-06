Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль Сирт. Об этом сообщил спикер ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Город расположен на побережье Средиземного моря и является одним из крупнейших в стране. Кроме того, здесь родился бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Ранее источник РИА Новости рассказал, что армия ЛНА вступила в Сирт. По словам собеседника агентства, в рамках первой фазы операции был установлен контроль над морским портом и двумя военными базами.

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