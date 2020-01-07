Chevron вывела из Ирака своих сотрудников

7 января 2020 03:39 (UTC+04:00)

Нефтегазовая компания Chevron ("Шеврон") со штаб-квартирой в США вывела с территории Ирака своих американских сотрудников. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на представителя компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, это было сделано в качестве "меры предосторожности" в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке. "[Обеспечение] безопасности наших сотрудников и объектов является главным приоритетом для Chevron", - подчеркнула она.

При этом в заявлении представителя компании не указывается точное число эвакуированных с территории Ирака американских сотрудников. По данным телекомпании, за ходом работ на месторождениях в этой стране будут следить местные сотрудники.

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