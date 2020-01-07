Авиакомпания EgyptAir временно прекращает полеты в Багдад

7 января 2020 17:25 (UTC+04:00)

Египетский национальный перевозчик EgyptAir временно приостанавливает все полеты в международный аэропорт Багдада в связи с нестабильной обстановкой в иракской столице. Об этом заявил во вторник представитель по СМИ при Министерстве гражданской авиации Египта Басем Абделькарим, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая нынешние условия и нестабильную ситуацию в Багдаде, принято решение приостановить полеты авиакомпании EgyptAir, выполняющей рейсы в столицу Ирака, со среды, 8 января, по пятницу, 10 января 2020 года, с тем чтобы обеспечить безопасность пассажиров и самолетов, пока обстановка в городе не стабилизируется, - указал он. - Министерство гражданской авиации постоянно следит за происходящим в координации со всеми заинтересованными сторонами для оценки ситуации и принятия решения по возобновлению полетов".

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