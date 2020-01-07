Первая группа турецких военных прибыла в Триполи

Первая группа турецких военных прибыла в столицу Ливии для поддержки формирований Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС. Об этом, как передает во вторник новостной портал AfrigateNews, сообщил командующий силами тыловой поддержки в проводимой триполийским кабмином кампании "Вулкан гнева" Насер Аммар.

"После того, как первая группа турецких войск прибыла в столицу страны, наши силы теперь смогут нанести большой урон ливийской армии", - сказал он, не уточнив, когда именно они достигли столицы. По словам Аммара, формирования ПНС отныне могут сбивать самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, а их ВВС беспрепятственно летают в ливийском небе и имеют возможность наносить удары в тылу противника, "чувствуя поддержку за спиной".

В этой связи он сообщил, что ранее боевая авиация в рамках кампании "Вулкан гнева" подвергла массированным налетам аэродром Эль-Ватыя (приблизительно в 120 км к юго-западу от Триполи), причинив серьезный ущерб его инфраструктуре, и намерены бомбить другие базы хафтаровцев, находящиеся на значительном удалении от столицы. "С сегодняшнего дня никаких любезностей не будет", - пообещал командующий.

Обстановка в Ливии

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на Триполи.

На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи на основании подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном.

5 января он объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут.

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