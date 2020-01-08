Иракские военные не пострадали при ракетных ударах со стороны Ирана

8 января 2020 10:33 (UTC+04:00)

Иракские военные не пострадали в результате ракетных ударов со стороны Ирана. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении пресс-службы иракской армии.

"Никаких потерь среди иракских вооруженных сил не зафиксировано ", - говорится в документе.

В заявлении сообщается, что с 1.45 по 2.15 по местному времени 8 января по иракской территории были выпущены 22 ракеты. 17 упали на военную базу Айн аль-Асад, в том числе, две ракеты не взорвались. Пять ракет упали в районе Эрбиля. "Все ракеты попали на объекты сил коалиции", - уточнили в иракских ВС.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

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