Ирак заявил, что Иран предупредил об ударах по военным объектам США

8 января 2020 15:36 (UTC+04:00)

Канцелярия премьер-министра Ирака Аделя Абд аль-Махди заявила, что Иран предупредил ее о готовящихся ударах по военным объектам США, но не уточнил, по каким именно.

"После полуночи 8 января мы получили устное сообщение от Ирана о том, что иранская ответная операция - месть за Сулеймани - уже началась или скоро начнется, а удары будут наноситься только по местам нахождения американских военных без конкретных названий", - говорится в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы премьера, передает Trend.

Согласно сообщению, после начала атак с иракской стороной связались американцы. Среди иракцев жертв в результате ударов нет, подтвердили в канцелярии, коалиция также не сообщала иракским властям о погибших среди своих военнослужащих.

Отмечается, что премьер Ирака сейчас проводит переговоры внутри страны и с зарубежными политиками для деэскалации ситуации "во избежание начала открытой войны, первой жертвой которой станет Ирак".

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