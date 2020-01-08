Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормуз

8 января 2020 16:56 (UTC+04:00)

Саудовский танкерный оператор Bahri утром 8 января уведомил своих клиентов о том, что приостанавливает движение своих судов через Ормузский пролив на фоне ракетных ударов Ирана по военным объектам США в Ираке. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает WSJ.

"Саудовский флаг рекомендовал воздержаться от транзита через пролив Ормуз до 16 часов 8 января по саудовскому времени", - говорится в уведомлении Bahri, с текстом которого ознакомилось издание. Источники WSJ в судоходных кругах также сообщили, что приостановить движение танкеров через пролив решила бразильская государственная Petrobras.

Стоимость суточного фрахта нефтяных танкеров класса VLCC (супертанкеры) на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и угроз со стороны Ирана заблокировать Ормузский пролив подскочила на $20 тыс. до 130 тыс.

Bahri располагает более чем 30 танкерами VLCC. Всего через Ормузский пролив, представляющий собой узкий судоходный путь из Персидского залива в Индийский океан, ежедневно проходит около 20% всех мировых поставок нефти.

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