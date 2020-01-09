Дания выведет часть военных из Ирака

9 января 2020 00:45 (UTC+04:00)

Премьер-министр Дании Метте Фредриксен заявила в среду, что часть датских военнослужащих, размещенных на военной базе Эйн-аль-Асад в Ираке, будет переведена в Кувейт. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает датская телерадиокомпания DR.

"Мы убеждены, что усилия коалиции критически важны для обеспечения безопасности в регионе. При этом безопасность наших солдат является нашим основным приоритетом. Мы решили перевести часть военнослужащих в Кувейт. Важно подчеркнуть, что это временно", - заявила Фредриксен.

Речь идет о группе примерно 100 военных инструкторов, занимающихся обучением иракских военных. Еще около 40 военнослужащих останутся на военной базе.

В ночь на среду Иран нанес ракетные удары по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент США. Атака последовала после убийства генерала Касема Сулеймани на прошлой неделе в Багдаде. Иранский телеканал Press TV утверждает, что в результате ударов погибли 80 человек, но президент США Дональд Трамп заявил, что жертв нет.

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