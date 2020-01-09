Машины коалиции прибыли на американскую базу в Сирии

Более 60 военных машин международной коалиции прибыли из Ирака на американскую военную базу в районе Камышлы на северо-востоке Сирии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает гостелевидение Сирии со ссылкой на источник.

Ранее сирийское госагентство SANA сообщило, что американское военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака.

По словам источника, более 60 машин, перевозящих бронетехнику и материально-технические ресурсы, прибыли на американскую военную базу в районе Камышлы. Источник также добавил, что ряд военных машин прибыл на военную базу через "незаконный пограничный переход" на границе с Ираком.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

КСИР ранее призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание больших жертв.

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