В "зеленой зоне" Багдада упали несколько ракет

9 января 2020 01:13 (UTC+04:00)

Несколько ракет упали в среду вечером "зеленой зоне" Багдада, где расположены посольства и иракские государственные учреждения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.

В центре Багдада сработали сирены воздушной тревоги. Очевидцы сообщают о взрывах.

В ночь на среду Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы войска США, - Айн эль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Ираке.

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