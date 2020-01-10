Глава Центробанка Ливана заявил, что его страна нуждается в иностранной поддержке

10 января 2020 07:41 (UTC+04:00)

Управляющий Банком Ливана Риад Саляме в четверг заявил, что страна нуждается в помощи других государств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на интервью с Саляме, которое транслировало местное ТВ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, Катар хотел бы поддержать Ливан", - заявил глава банка. В то же время он отметил, что контакты между Ливаном и Катаром не входят в обязанности его организации.

Саляме предупреждал о приближающемся коллапсе экономики Ливана еще в октябре 2019 года. Начавшаяся 17 октября волна массовых протестов усилила экономический кризис в стране и привела к уходу в отставку 29 октября экс-премьера Саада Харири, возглавлявшего коалиционное правительство.

Тогда главный банкир страны заявил, что задержка с формированием нового правительства лишь усугубит ситуацию.

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