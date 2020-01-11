СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совет Безопасности ООН в пятницу принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке гуманитарной помощи в Сирию. Об этом, как передает Trend, сообщает корреспондент ТАСС. За документ проголосовали 11 стран, в то время как Россия, Китай, Великобритания и США воздержались.

После продлившихся больше трех часов закрытых консультаций сторонам удалось договориться о параметрах продления механизма, действие которого истекало 10 января. Согласно документу, доставка помощи будет осуществляться через два пункта на границе с Турцией. Пункты на границе с Иорданией и Ираком исключены. Действие схемы продлено на шесть месяцев, по истечении этого срока будет проведена оценка ситуации на земле.

У сторон все же остались серьезные разногласия, которые выразились в том, что четыре из пяти постоянных членов СБ по разным причинам воздержались при голосовании. Однако никто из них не стал голосовать против, чтобы не накладывать вето, которое прекратило бы доставку гуманитарной помощи ООН.

"Российская Федерация воздержалась с одной единственной целью - не блокировать трансграничное содействие сирийскому Идлибу - единственной провинции, которая еще действительно нуждается в таком формате доставки грузов", - заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании. "Нам по-прежнему не ясно, почему сразу несколько делегаций отказывались участвовать в переговорах по нашему альтернативному проекту резолюции. По сути, мы сейчас вышли на ту же схему", - указал высокопоставленный дипломат.

Он назвал такое поведение делегаций "опасной и циничной политической игрой, в которой жители Идлиба становятся фигурами обмена". "В погоне за политическими целями наши коллеги рисковали именно их интересами", - подчеркнул Небензя.

Представители США и Великобритании после голосования выразили резкое несогласие с сокращением числа погранпунктов, разрешенных для использования ООН. "США воздержались только по одной причине. После месяцев переговоров этот текст был единственной возможностью продолжить доставлять хоть какую-то помощь", - сказала постпред США при ООН Келли Крафт. "Но мы оставлены с резолюцией, которая не отвечает нуждам сирийцев, - добавила она. - Мы разочарованы неспособностью СБ ООН дать сирийцам то, в чем они так нуждаются".

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