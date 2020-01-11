Военный совет Омана призвал избрать наследника султана

Высший военный совет Омана призвал правящий семейный совет собраться для избрания нового правителя после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Омана.

По информации государственного телевидения Омана, похороны султана пройдут в субботу утром.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

С 2015 года правитель Омана страдал раком, и в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния. В конце декабря канцелярия султана сообщила, что глава государства продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.

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