Военный совет Омана призвал избрать наследника султана

11 января 2020 06:28 (UTC+04:00)

Высший военный совет Омана призвал правящий семейный совет собраться для избрания нового правителя после смерти султана Кабуса бен Саида Аль Саида. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в субботу сообщило агентство Reuters со ссылкой на государственное телевидение Омана.

По информации государственного телевидения Омана, похороны султана пройдут в субботу утром.

Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер поздно вечером в пятницу в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. В связи с его смертью в стране объявлен трехдневный траур, на 40 дней приспущены государственные флаги.

С 2015 года правитель Омана страдал раком, и в последнее время в СМИ не раз появлялась информация об ухудшении его состояния. В конце декабря канцелярия султана сообщила, что глава государства продолжает лечение после возвращения на родину из бельгийской клиники.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Арабские страны 04:18
Абэ посетит Саудовскую Аравию, ОАЭ и Оман с 11 по 15 января
Другие страны 10 января 07:09
Султан Омана проходит медицинское обследование в Бельгии
Арабские страны 8 декабря 2019 16:45
Страны ОПЕК+ пришли к консенсусу о продлении венского соглашения
Энергетика 29 ноября 2019 10:33
Турпоток из Омана в Иран значительно вырос
Экономика 23 октября 2019 09:18
Узбекская компания экспортировала первую партию фруктов в Оман
Бизнес 17 октября 2019 15:36
Лента новостей
В Боливии конфисковали полторы тонны кокаина, предназначенного для отправки в Европу
Другие страны 07:26
Ученые выяснили, кому полезна высокобелковая диета
В мире 07:05
Канада направит в Австралию еще 69 специалистов для тушения лесных пожаров
Другие страны 06:51
Селена Гомес выпустила альбом, посвященный Джастину Биберу
В мире 06:15
В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
Китай 06:03
СБ ООН принял компромиссную резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии
Арабские страны 05:39
Власти Техаса первыми в США прекращают размещать у себя беженцев
США 05:13
В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
Другие страны 04:45
Умер султан Омана Кабус бен Саид
Арабские страны 04:18